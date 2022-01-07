Bakan Pakdemirli Kütahya Belediyesi'nde

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Bir dizi program için Kütahya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberinde Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Bir takım gezi ve incelemeler için Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, eşi Ahu Pakdemirli ile birlikte Kütahya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kütahya Valisi Ali Çelik’i ziyaretin ardından, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Kütahya’da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, Kütahya Belediyesi şeref defterini imzaladı. Makamında eşi Fatma Işık ile birlikte Bakan Pakdemirli ve eşi Ahu Pakdemirli’yi ağırlayan Başkan Işık, Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyete kısa bir sunum gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli’ye Kütahya’nın simgesi çini vazo hediye eden Başkan Işık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Vali Ali Çelik ve AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da hazır bulundu.

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