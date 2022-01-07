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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uysal, AD Scientific Index’te yer alan DPÜ’lü akademisyenlerle buluştu

İHA

Rektör Uysal, AD Scientific Index’te yer alan DPÜ’lü akademisyenlerle buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AD Scientific Index’in Türkiye’nin En İyi Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan akademisyenlerle bir araya geldi.
Çevrim içi ortamda düzenlenen toplantıya Rektör Kazım Uysal’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, dekanlar, müdürler ve AD Scientific Index'in Türkiye’nin En İyi Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan DPÜ’lü akademisyenler katıldı.
Toplantıda AD Scientific Index’in hazırladığı listenin ayrıntıları ele alınarak Dumlupınar Üniversitesinin genel durumu ve yeni dönemdeki stratejileri gözden geçirildi.
Açıklanan sıralama ile ilgili görüşlerini bildiren ve açıklanan geniş listede de yer alan Rektör Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin değerli bilim insanlarının böyle bir listede yer almasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Rektör Uysal,” Akademisyenlerimizin bu gibi dizinlerde yer alması bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor. 11’i ilk 10 bin akademisyen arasında olmak üzere toplam 46 DPÜ’lü bilim insanının yer aldığı bu listede önümüzdeki yıllarda çok daha fazla DPÜ’lü akademisyenin yer alacağına ve Kütahya’nın ve üniversitemizin adının daha fazla duyulacağına eminim. Listede yer alan tüm arkadaşlarımı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Akademisyenlerimizin verilerini güncel tutması çok önemli”
Akademisyenlerin verilerini güncel tutmasının çok önemli olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yayımlanan geniş listede 46 akademisyeni bulunuyor. Bu listeye girecek daha fazla akademisyenimiz olduğunu da biliyoruz. Çalışmanın künyesine bakıldığında yalnızca Google Akademik’teki açık profillerin temel alındığını görüyoruz. Tüm akademik personellerimizin ulusal ve uluslararası ölçekli akademik veri profillerini her zaman güncel tutmalarının önemini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Listede yer alan tüm akademisyenlerimizi tek tek kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Yeni dönemde farklı kuruluşlarca yayımlanacak listelerde daha çok akademisyenimizin yer almasını umuyorum” diye konuştu.

“DPÜ’lü 11 akademisyen ilk 10 binde”
Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index'in Google Akademik’teki açık profilleri temel alarak hazırladığı ve en çok atıf alan akademisyenlerin sıralandığı liste 212 ülke ve 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyenden oluştu. Kurumun, Türkiye’de yer alan üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan ve en yüksek H ve i10 dizinlerine sahip ilk 10 bin akademisyeni gösteren listesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden 11 akademisyen ve 1 öğrenci yer aldı.
Yapılan değerlendirmeye göre, ilk 10 bin kişilik listede yer alan akademisyenler ve görev yaptıkları birimler şu şekilde sıralandı;
Prof. Dr. Vagif Guliyev Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
Prof. Dr. Aytunga Oğuz Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Nezire Derya Ergun Özler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Prof. Dr. Metin Bülbül Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü
Doç. Dr. Senar Alkın Şahin Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Doktora Öğrencisi Ayşenur Aygün Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Prof. Dr. Hasan Göçmez Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Alper Tolga Çolak Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Ayrancı Simav Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı
Prof. Dr. Levent Mercin Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Doç. Dr. Nihal Tunca Güçlü Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

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