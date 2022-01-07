92 yaşındaki hastanın yeniden yürüme sevinci

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Nöroloji Anabilim Dalı (AD) ve Nöroşirürji AD tarafından ortak girişimle, 92 yaşındaki felçli hastaya başarılı tedavi uygulandı. Hasta 3 ay sonra kliniğe yürüyerek geldi.

Sağlık Bakanlığı KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Mustafa Çetiner ile birlikte Nöroşirürji AD’den Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, multidisipliner yaklaşımla 92 yaşındaki felçli hasta Emine Adakuş’a başarılı tedavi uyguladı. 3 ay sonra kliniğe yürüyerek gelen hasta hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Çetiner şunları söyledi: “Hastamız Emine Hanım, aniden konuşamama, algılamada bozukluk ve sağ taraf felci sonrası başvurduğu Gediz Devlet Hastanesinden kliniğimize yönlendirildi. Akut şiddetli beyin felci tablosu olan hastamızın beyin angiografisinde beynin sol yarısını besleyen ana arterlerden biri tıkalı idi. İnme belirtilerinin başlamasından yaklaşık 4 saat sonra uyguladığımız trombolitik tedaviden belirgin fayda görüldü. Tıkalı damar açıldı. Emine Hanım taburculuktan 3 ay sonra kontrol için inme polikliniğimize yürüyerek geldi. Hastalarımızın mutluluğu, bizim de mutluluğumuz."

KSBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cem Algın başarılı girişimlerinden dolayı hekimlerimizi tebrik etti.



Tedavi yöntemi hakkında

"Akut inme acil bir durumdur. Akut dönemde yapılan tedavilerin ana hedefi tıkalı damarın açılmasıdır. Erken tedavi ile kalıcı sakatlık azalmaktadır. Bu nedenle inmeli hastalar inme belirtilerinin fark edilmesinden sonra bir an önce inme merkezi olan hastanelere yönlendirilmelidir. Trombolitik tedavi, akut iskemik inmeli hastaların klinik sonuçlarını iyileştirdiği iyi bilinmektedir. Beynin ana arter tıkanıklıklarında trombektomiden sonra sakatlık oranını azaltan en iyi tedavi yöntemidir."

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