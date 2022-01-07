Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kütahya'ya 19 yılda 6,7 milyarlık yatırım ve destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kütahya'ya 19 yılda 6,7 milyarlık yatırım ve destek

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kütahya'ya 19 yılda 6,7 milyarlık yatırım ve destek

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, son 19 yılda Kütahya’nın bakanlıktan 6,7 milyar TL yatırım ve destek aldığını söyledi.
Kütahya’nın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Bakan Bekir Pakdemirli, seracılıkta da büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Kütahya’nın konumuna da dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Büyükşehirlerimize çok yakın. Sera için de jeotermal olunca gerçekten doğru şeyler birleşmiş vaziyette. Kütahya’nın potansiyelinin çok büyük olduğuna, OSB’nin hemen dolacağına, sayılarının hızla artacağına inanıyorum. Kütahya’mıza hayırlı olsun” dedi.
2022 yılı Kütahya tarımsal yatırım müjdelerini paylaşan Pakdemirli, "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan çiftçimizin yıllık kira artış bedelini yüzde 22’den yüzde 9’a indirdik. Yeni arazi kiralamasında da bu uygulama geçerli olacak.Toprak analiz laboratuvarını il müdürlüğümüz bünyesinde yakında hizmete açıyoruz. Kütahya Arı Yetiştirici Birliğimiz bünyesinde bal paketleme ve süzme tesisi yakında açıyoruz. 20 bin ceviz fidanı dağıtımı yapacağız. Merkez, Çavdarhisar, Emet ve Hisarcık ilçelerinde 400 damızlık koç dağıtacağız. Dumlupınar ilçesinde süt toplama merkezi, Hisarcık ilçemize kadın kooperatifi için roll ekmek üretim tesisi, Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinde mısır kurutma tesisi kuracağız. Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi serasını modernize edeceğiz. Çiftçilerimize muhtelif türlerde fidan dağıtımı yapacağız. Kiraz bahçelerinde hastalık ve zararlı mücadelesi projelerini başlatıyoruz" diye konuştu.

"26 köyde 2B çalışmalarını bitireceğiz"
"Kütahya’ya 2022’de 3,3 milyon TL kaynakla 6 yeni proje başlatacağız" diyen Bakan Pakdemirli, "Atıl ve nadas alanlarında ilave, 28 bin da sertifikalı buğday ve arpa ekimi yaptıracağız. İlave 9 bin da yağlık ayçiçeği, mercimek ve çerezlik kabak üretimi yaptıracağız.3 bin da mera alanı ıslah ve amenajman projesini yapacağız. 2022’de kırsal kalkınma yatırımlarına 1,3 milyon TL bütçe ayırdık. 2022 başvurularını almaya başladık. Altyapı yatırımı başvuruları 21 Ocak, ekonomik yatırım 31 Ocak’ta son. Uzman Eller Projesi kapsamında 100 bin TL hibe veriyoruz. IPARD kapsamında 57 proje 14 milyon TL, 36 projeye 41,2 milyon TL hibe desteği sağlayacağız. IPARD 9 ve 10, toplam 93 projede 55,2 milyon TL hibe, 70,5 milyon TL yatırımdan bahsediyoruz. 2022 yılında 20 milyon TL’lik yatırım yapacağız. 3 milyon fidan dikeceğiz. 1,2 milyon fidan üreteceğiz. Oysu ve Sofça’da 2 bal ormanı tesisi kuracağız. 6 mesire yeri tesis edeceğiz. 20 milyon TL ORKÖY desteği vereceğiz. Emet Günlüce köyünde; 1.200 gelir getirici tür fidanı ve 6.000 lavanta fidanı dikeceğiz. Sosyal ağaçlandırma kapsamında 5 bin fidan dikeceğiz. 26 köyde 2B çalışmalarını bitireceğiz. Türkmen Dağı Ekoturizm Projesi, yaya yürüyüş ve bisiklet parkurunu bitireceğiz. Kestane ormanlarında gal arısı zararlısına karşı torymus sinensis ile biyolojik mücadele çalışmasını sürdürüyor olacağız. Çamlıca Tabiat Parkına Yaban Hayatı Müzesini yapıyoruz. Ormanların bakım ve üretim işletmesini yapan orman köylümüzün milli gelirden aldığı payı artırdık. 2022 üretim işleri birim fiyatları; 1 Ocak 2022’den itibaren yüzde 23, 1 Temmuz 2022’den itibaren yüzde 23 olmak üzere yıllık toplamda yüzde 51 oranında arttırdık. Kütahya’ya hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"22 bin 980 da araziyi sulayacak 3 göleti tamamladık"
Kütahya'da 3 sulama tesisinin geçtiğimiz ay tamamlandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Su alanında; Kütahya’ya 1 milyar 120 milyon TL’lik 20 müjde hazırladık. 22 bin 980 da araziyi sulayacak 3 göleti tamamladık. Bu yıl ihalesini yapacağımız Tavşanlı Tunçbilek Göleti ve Gediz Kayacık Göleti ile 2.780 da arazi sulanacak. 52.420 da araziyi sulayacak olan 3 sulama tesisini 2021 Aralık’ta tamamladık. Sözleşmesini imzalanan Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması, Beşkarış Sulaması 3. Kısım, Emet İlçesi Emet Barajı Sulaması, Gediz Yunuslar Barajı Sulaması, Tavşanlı Kışlademirli Barajı Sulaması olmak üzere 5 sulama tesisi ile 60.200 da araziyi daha suya kavuşturacağız. 317 bin da arazinin toplulaştırılması için Tavşanlı, Çavdarhisar, Emet projelerimizin ihalesini yaptık. 4 proje kapsamında 400.000 m3 makineli çalışmayı tamamladık" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pakdemirli: "Son 50 yılda sel, fırtına ve kuraklık afetleri 5 kat daha arttı"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Son 50 yılda sel, fırtına ve ...
Bakan Pakdemirli: "Seracılık hızlı bir şekilde büyüyor" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Simav’da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Seracılık hızlı bir şekilde ...
Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında ...
Kütahya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Edebiyat Atölyesi'nde şiir ve söyleşi
YEREL HABERLER Kütahya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Edebiyat ...
İstismarların önlenmesi ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı
YEREL HABERLER İstismarların önlenmesi ve alınacak tedbirler masaya ...
92 yaşındaki hastanın yeniden yürüme sevinci
YEREL HABERLER 92 yaşındaki hastanın yeniden yürüme sevinci
Emet Hanı’nın restorasyonu için 1 milyon TL'lik ödenek
YEREL HABERLER Emet Hanı’nın restorasyonu için 1 milyon TL'lik ...
Kaymakam Gür: Günün her saati halkımızın yanındayız"
YEREL HABERLER Kaymakam Gür: Günün her saati halkımızın yanındayız"
Anadolu Lisesinde Özel Eğitim Öğretmenliği mesleği tanıtıldı
YEREL HABERLER Anadolu Lisesinde Özel Eğitim Öğretmenliği mesleği ...
Rektör Uysal, AD Scientific Index’te yer alan DPÜ’lü akademisyenlerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Uysal, AD Scientific Index’te yer alan DPÜ’lü ...
Bakan Pakdemirli Kütahya Belediyesi'nde
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Kütahya Belediyesi'nde
Kütahya’da diyabet hastası çocukların mücadelesine destek
YEREL HABERLER Kütahya’da diyabet hastası çocukların mücadelesine ...
Lise öğrencileri LGS ve YKS konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Lise öğrencileri LGS ve YKS konusunda bilgilendirildi
Kütahya’da okur ile yazar buluşması
YEREL HABERLER Kütahya’da okur ile yazar buluşması
Bakan Pakdemirli Kütahya'da
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Kütahya'da
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kütahya'da
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kütahya'da
Kütahya’da bir araçta ve 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir araçta ve 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ...
Tavşanlı'da 3 katlı binada yangın
YEREL HABERLER Tavşanlı'da 3 katlı binada yangın
Taksi ile polisten kaçan 2 şüphelinin yakalanma anı kamerada
YEREL HABERLER Taksi ile polisten kaçan 2 şüphelinin yakalanma anı ...
Kütahya’da kablo hırsızlığı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da kablo hırsızlığı ve tarihi eser ...
Müdür Başyiğit, okul inşaatlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, okul inşaatlarında incelemelerde ...
Gediz Belediyesi kültür yayınlarına bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER Gediz Belediyesi kültür yayınlarına bir yenisini daha ...
Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Alanı'nda imar çalışmaları
YEREL HABERLER Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Alanı'nda imar ...
AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç görevinden ayrıldı
YEREL HABERLER AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.