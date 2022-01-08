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Kütahya Belediyesi'nden 66 amatör spor kulübüne 400 bin TL’lik nakdi yardım

İHA

Kütahya Belediyesi'nden 66 amatör spor kulübüne 400 bin TL’lik nakdi yardım

Kütahya Belediyesi, 66 amatör spor kulübüne 400 bin TL’lik nakdi yardımda bulundu. Yardım töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gençlere desteklerinin her alanda olduğu gibi sporda da devam edeceklerini söyledi.
Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Töreni Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a destekleri için teşekkür etti. Cengiz, “Alim Başkanımız seçimde bir söz vermişti. Daha önceki dönemde ödenmeyen parayı ödeyeceğiz demişti ve paramızı ödedi. Her sene çıtayı yükselteceğini ifade etti ve her sene amatör spor kulüplerine artan fiyatlarla desteğini sürdürdü. Kendisine ve yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

"Desteğimiz her yıl artarak devam ediyor"
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise gençlere önem verdiklerini ifade ederek, gençlere her türlü desteği verdiklerini söyledi. Başkan Işık, her yıl amatör spor kulüplerine verdikleri nakdi yardımların arttığını ifade ettiği konuşmasında, bu yıl amatör spor kulüplerine yapılan yardımın 400 bin TL’ye çıktığını ifade etti. Başkan Işık, “Belediyemizin sadece amatör spor kulüplerine nakdi yardımı yok. Encümen kararı ile şehir dışı müsabakalarda araç desteği, yakıt desteği gibi spor kulübü olması kaydı ile desteğimizi sürdürüyoruz. Kütahya Belediyesi mücavir alanları içinde kalması kaydı ile forma desteği yapıyoruz” dedi.
Yoncalı’da yapılan spor tesislerinden de söz eden Başkan Işık, “Yoncalı’da bir nizami, iki antrenman sahası olmak üzere çim saha yapımımız tamamlandı. Bin kişilik tribünü ve aynı anda 6 takımın maç yapabileceği sahalarla beraber şehrimize bunu kazandırdık. Yanındaki 25 dekarlık alanın tamamını antrenman sahası yaparak Yoncalı’yı, turizm tesislerinin değerlendirilmesi, hem de yeni bir vizyon olarak kamp merkezi yapacağız. Belediyemizin 15 mahallede Spor Toto Teşkilatı'ndan aldığı 4,5 milyon TL destek ile semt sahalarını yapıyoruz” dedi.

"Sporcularımızı ödüllendirerek teşvik ediyoruz"
Kulüplerin desteği ile Kütahya’nın spor alanında iyi bir yere gittiğini ifade eden Başkan Işık, belediye bünyesinde Kütahya Belediyespor Kulübü olduğunu ve bu kulüpte voleyboldan basketbola, güreşten kick boksa kadar 13 branşta gençlerimizin spor yapmasının sağlandığını ifade etti. Başkan Işık, “Diğer taraftan da bu sporcularımıza desteğimiz devam ediyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi ve ülkemizi temsil eden, madalya ile dönen tüm gençlerimizi ödüllendirerek teşvik etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Şehrin bir araya geldiğinde her alanda olduğu gibi sporda da başarının kolay elde edildiğini belirten Başkan Işık, Kütahya’da spor çalıştayı yapılacağını söyledi.
Başkan Işık konuşmasının ardından ASKF Başkanı Murat Cengiz’e 400 Bin TL’lik çeki takdim etti.
Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım töreni Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Gökmen Canlıdinç, TÜFAT Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Erol Karateke, ASKF Başkanı Murat Cengiz, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can’a Kütahya’da spora yaptıkları destek ve katkılardan dolayı teşekkür plaketleri Başkan Işık tarafından verilmesi ile son buldu.

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