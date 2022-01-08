Vali Ali Çelik: "Kütahya tarihinin en başarılı operasyonu, tebrik ediyorum"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Valisi Ali Çelik, başarılı bir operasyona imza atan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerini tebrik etti.

Vali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Müdürlüğümüz, Kütahya tarihinin en başarılı operasyonlarından birine imza attı. Tavşanlı’da 23 bin 298 adet sikke, bin 928 adet arkeolojik buluntu ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına geçit vermeyen emniyetimize teşekkür ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.