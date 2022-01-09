Hisarcık takımları il badminton turnuvasından 2 madalya ile döndü

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu ve Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Badminton Takımları Kütahya'da düzenlenen Badminton turnuvasından 2 madalya ile döndü.

Badminton İl Turnuvasına katılan Şehitler Ortaokulu Badminton Takımı İl 2’si, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Badminton Takımı ise İl 3’sü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, turnuvaya katılım gösteren öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin turnuvaya hazırlayan Beden Eğitim Öğretmeni Samet Çelik ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Ahmet Takmak'a teşekkür etti.

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