Hisarcık’ta Bilsem Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci toplantısı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlkokul Öğretmenlerine yönelik Bilim ve Sanat Merkezleri (Bilsem) 20212022 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan toplantıda, Simav Rehberlik ve Araştırma Merkezi Öğretmeni Yunus Emre Demir tarafından öğretmenlere aday gösterme, ön değerlendirme, bireysel değerlendirme ve Okul Yönlendirme Komisyonlarının yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

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