Yoncalı turizmini canlandıracak yatırımda sona gelindi

Kütahya İl Özel İdaresinin Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2020 Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAGDEP) desteği almaya hak kazanan “Termal Sağlık Turizmi Odağında Yoncalı’nın Altyapısının Geliştirilmesi” projesi inşaat ve mekanik imalatlarının tamamlandığı, geçici kabul ve performans çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, proje kapsamında tesislere ve planlanan temel parsellere en yakın noktalara ön izoleli borular vasıtasıyla temel su altyapısı götürüldüğünü, proje ile 2 adet termal su deposu, 19 adet kuyu ve pompa imalatlarının tamamlandığını belirtti.

Başkan Musa Yılmaz, ”Proje dahilinde yaklaşık 9 bin metre DN250 ve DN90 arası borulama imalatları yapıldı. Proje sonunda otomasyon sisteminin ring sistemi ile çalıştırılarak devreye alınması sayesinde 17 tesise kesintisiz su arzı sağlanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında sıcak su kuyularının birleştirilerek merkezi sistemde toplanması sağlanarak Mevcut ta su kullanmayan 5 adet yeni tesis termal suya kavuşmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığının mali desteği, proje iştirakçılarımız Kütahya Belediyesi ve Yoncalı Dübecik A.Ş.’nin katkılarıyla proje gerçekleştirilmiştir. Kütahyalı vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur” dedi.

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