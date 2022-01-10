Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikta hevesleri yeniden depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum...

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kütahya karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K., idaresindeki 43 UT 338 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak şarampole girdi. Kazada, otomobil sürücüsü S.K. ve S.Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.