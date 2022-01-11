Lise öğrencilerinden şehit annesine ziyaret

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesi İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit Jandarma Er Süleyman Turan'ın annesini ve mezarını ziyaret ettiler.

İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapmış oldukları etkinlikler okullarının ismini de taşıyan Şehit Jan. Er Süleyman Turan'ın annesini ziyaretleriyle başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, okul yöneticileri ve proje sorumlusu öğrenciler Aslanapa ilçesinde oturan şehit annesi Hayriye Turan’ı evinde ziyaret ettiler. Ziyarette öğrencilerin aldıkları çeşitli hediyeler şehit annesine sunuldu. Ayrıca şehit Süleyman Turan'ın mezarına gidilerek dua edildi.

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