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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet’te 500 bin TL’lik hırsızlık olayının failleri yakalandı

İHA

Emet’te 500 bin TL’lik hırsızlık olayının failleri yakalandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir evden yaklaşık 500 bin TL’lik ziynet eşyası ve nakit para çalınması olayının failleri olarak belirlenen 2 zanlı polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce Kapaklıca Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet A.’nın evine giren kimliği belirsiz hırsızlar odadaki çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 13 adet gremse altın, 5 adet burgulu, 6 adet düz olmak üzere 11 bilezik,10 adet çeyrek altın, 2 metre burgulu zincir,18 ayar kolye seti, 22 ayar takı seti ve 15 bin TL nakit parayı çalarak kayıplara karışmışlardı.
Olay üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan tüm güvenlik kamera kayıtlarını titizlikle inceleyerek zanlıların Ankara’dan kiralık bir araçla ilçeye giriş yaptıklarını tespit etti. Polis olayın failleri olarak belirlenen S.T. (33) ve Y.T. (19) isimli zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramada iki adet tornavida ve bir adet levye ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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