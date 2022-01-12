Emet Belediyesi'nden şehir içi levha montaj çalışması

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Emet Belediyesi Zabıta Amirliğince okul yaya geçitleri, ilçe içi yaya geçitlerinin yanı sıra bazı cadde ve sokaklarda levha montaj çalışması gerçekleştirildi.

Zabıta Amirliği ve Karayolları ekiplerinin işbirliğiyle ilçede bulunan tüm okul önlerindeki okul yaya geçitleri, ilçe merkezindeki 13 yaya geçidi noktasında levha montajları yapıldı. Bazı caddelerde yan yön levhaları ve döner kavşak levhalarının montajını da yapan ekipler, eksik levhaların peyderpey tamamlanacağını belirttiler.

Ayrıca Çarşamba günü toplanacak olan ilçe trafik komisyonunda alınacak kararlar doğrultusunda yeni levha montaj çalışmalarının da yapılacağı ifade edildi.

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