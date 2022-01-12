Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

Kütahya'da, Covid19 vaka sayısının arttığı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2531 Aralık tarihleri arasında illere göre, Covid19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre Kütahya'da vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

Açıklanan tabloya göre, 2531 Aralık tarihleri arasında Kütahya'da vaka sayısı her 100 bin kişide 167,51 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Kütahya'da 1824 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid19) vaka sayısı 100 bin kişide 137,16 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu sonuçlarla Kütahya'da vaka sayısında artış olurken vatandaşlar ise, maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek, aşının önemine dikkat çektiler.

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