DPÜ öğrencilerine TÜBİTAK’tan burs desteği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde öğrenim gören iki öğrencinin TÜBİTAK’ın lisansüstü öğrencilere sunduğu burslardan yararlanmaya hak kazandığı bildirildi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı ve 2211C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı'nın belirlediği alanlarda DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Muharrem Akcan’ın danışmanlığında çalışmalar yapan iki öğrencinin burs başvuruları kabul edildi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerden Nurcan Biçen’in, “Yara İyileştirici Bir Peptidin Yeni Analoglarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyoaktivitelerinin İncelenmesi” konulu yüksek lisans tez çalışması 2210C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında ve doktora öğrencilerinden Şeyda Kara’nın, “Kurbağalardan Biyoaktif Peptidlerin Elde Edilmesi, Karakterizasyonu ve Biyoaktivitelerinin İncelenmesi” konulu doktora tez çalışması ise 2211C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

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