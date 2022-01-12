Kütahya Domaniç'te kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Edinilen bilgiye göre, bin 500 rakımlı Kocayayla mevkiinde, öğleden sonra başlayan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Domaniçİnegöl karayolunda kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan, polis ve jandarma ekipleri ise ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin vermiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.