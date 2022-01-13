Gediz’de iş makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz’de iş makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

İHA

Gediz’de iş makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışarak ağır yaralanan 25 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti. Olay, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki Sabri Sarıboğa vücudunu bakımını yaptığı pres makinesine kaptırdı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine Kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Yapılan tüm çalışmalara rağmen Sarıboğa, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sabri Sarıboğa'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu
Çalıştığı iş yerinden mazot çalıp sattığı iddia edilen şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çalıştığı iş yerinden mazot çalıp sattığı iddia ...
Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar göreve başladı
YEREL HABERLER Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar göreve ...
Hedef 2 bin kişiye istihdam sağlamak
YEREL HABERLER Hedef 2 bin kişiye istihdam sağlamak
Kütahya Domaniç'te kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Kütahya Domaniç'te kar, sürücülere zor anlar ...
Müdür Dündar: "Kütahya orman varlıkları açısından zengin bir il"
YEREL HABERLER Müdür Dündar: "Kütahya orman varlıkları açısından ...
64 vatandaşın talepleri dinlendi
YEREL HABERLER 64 vatandaşın talepleri dinlendi
Altıntaş’ta öğrencilere “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma” semineri verildi
YEREL HABERLER Altıntaş’ta öğrencilere “Kişisel Güvenlik ve Suçtan ...
Başkan Işık: "Beton asfalt uygulaması devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Beton asfalt uygulaması devam edecek"
Kütahya’da 5 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 5 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve ...
Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Kütahya’nın vizyon projesi olacak
YEREL HABERLER Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Kütahya’nın vizyon projesi ...
DPÜ öğrencilerine TÜBİTAK’tan burs desteği
YEREL HABERLER DPÜ öğrencilerine TÜBİTAK’tan burs desteği
Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor
YEREL HABERLER Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor
Altıntaş’ta Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Altıntaş’ta Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı
"Esnaflarımızın yanındayız"
YEREL HABERLER "Esnaflarımızın yanındayız"
Emet Belediyesi'nden şehir içi levha montaj çalışması
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nden şehir içi levha montaj çalışması
Kütahya'da 66 günlük görev Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Kütahya'ya veda etti
YEREL HABERLER Kütahya'da 66 günlük görev Orman Bölge Müdürü Kemal ...
Emet’te 500 bin TL’lik hırsızlık olayının failleri yakalandı
YEREL HABERLER Emet’te 500 bin TL’lik hırsızlık olayının failleri ...
Başkan Alim Işık: "Huzur hakkının bir kuruşunu bile kendi şahsım için kullanmadım"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "Huzur hakkının bir kuruşunu bile ...
Kütahya´da 500 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya´da 500 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 ...
333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 'Adalet istiyorum' dedi Kütahya'da hakkında 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ...
Kütahya'da beton asfalt çalışmaları
YEREL HABERLER Kütahya'da beton asfalt çalışmaları
DPÜ Mühendislik Fakültesinden Uluslararası proje başarısı
YEREL HABERLER DPÜ Mühendislik Fakültesinden Uluslararası proje ...
Başkan Işık: "Türkiye’ye örnek olan bir çok ilkleri gerçekleştirdik"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Türkiye’ye örnek olan bir çok ilkleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.