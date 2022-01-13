Elyaf sarma makinesine sıkışan işçi öldü

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Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde çalıştığı fabrikada elyaf sarma makinesine sıkışan işçi Sabri Sarıboğa (25) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gediz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Sabri Sarıboğa, üretim sırasında elyaf sarma makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Sarıboğa, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sarıboğa, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2022-01-13 12:47:44



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