DPÜ BAP’tan araştırmacılara önemli destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ BAP’tan araştırmacılara önemli destek

İHA

DPÜ BAP’tan araştırmacılara önemli destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından, mevcut proje türlerinden Genel Araştırma Projeleri (GAP), Kariyer Başlangıç Projeleri (KBP), Hızlı Destek Projeleri (HZP), Tez Projeleri (TEZ) ve Bilimsel Etkinlik Projeleri (BEP)’ne verilen toplam destek miktarının yüzde 50 oranında arttırılmasına karar verildiği bildirildi.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, “Var olan proje türlerinden Genel Araştırma Projeleri (GAP), Kariyer Başlangıç Projeleri (KBP), Hızlı Destek Projeleri (HZP), Tez Projeleri (TEZ) ve Bilimsel Etkinlik Projeleri'ne (BEP) verilen toplam destek miktarı yüzde 50 oranında artırılacak. Bunun yanında proje türlerine Performans Tabanlı Proje Destekleri (PTP) adında yeni bir başlığı eklemiş bulunuyoruz. Buna göre TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu C puanı alarak desteklenmeyen projeler PTP başlığı altında başvuru yaparak değerlendirmeye alınacak ve bu projeler de DPÜ BAP tarafından desteklenebilecek” denildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan DPÜ BAP Komisyon Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez,” Hem DPÜ BAP çatısı altında proje öneren ve önermeyi hedefleyen hem de TÜBİTAK projelerine başvuran araştırmacılarımızın görüş, öneri ve isteklerini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucu DPÜ BAP olarak böyle önemli bir karar aldık. Ayrıca değerli akademisyenlerimizin bilimsel çıktılar ortaya koymak konusundaki istek ve arzularına destek olmanın verdiği gururu bir ileri basamağa taşımak noktasında kararlıyız. Verilen yeni destekler ile önümüzdeki yıllarda DPÜ’nin ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükseleceğine olan inancımız tam” dedi.
Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ BAP’ın gerek mevcut projelerin bütçesinde gittiği güncelleme, gerek ise TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu C puanı alan projeler konusunda oluşturduğu yeni proje türü kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Akademisyenlerimize desteğimiz artarak devam edecek”
Rektör Uysal, “Proje bütçelerinde yapılan bütçe güncellemesi ile akademisyenlerimizin çalışmalarını sürdürmek konusunda rahatlayacağına inanıyorum. Üniversite yönetimimizin, akademisyenlerimize hedefledikleri çalışmalara fon sağlamak noktasında destekleri hızla artarak devam etmekte ve edecek. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin değerli bilim insanlarının ülkemizin nadide bilimsel destek kuruluşu olan TÜBİTAK’a olan başvuruları oldukça önemli. Çeşitli sebeplerden dolayı projelerine destek alamayan ancak belirli bir düzeyin üzerinde olduğu için C puanı almaya hak kazanan akademisyenlerimize üniversite kaynakları ile destek vererek çalışmalarını gerçekleştirmenin önünü açmayı bilimsel araştırmalar açısından önemli bir adım olarak görüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi hamama düşen 2 yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Tarihi hamama düşen 2 yavru köpeği AFAD ekipleri ...
DPÜ’de “Görsel Metaforlar” konulu seminer
YEREL HABERLER DPÜ’de “Görsel Metaforlar” konulu seminer
Genel Müdür Keleşer: “Bor Karbür Fabrikası Emet’e yapılacak”
YEREL HABERLER Genel Müdür Keleşer: “Bor Karbür Fabrikası Emet’e ...
Başkan Ceyhun: “2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: “2023 hedeflerimize emin adımlarla ...
Öğrencilere ekolojik farkındalığa dikkat çekildi
YEREL HABERLER Öğrencilere ekolojik farkındalığa dikkat çekildi
Hisarcık’ta “Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği” kursu
YEREL HABERLER Hisarcık’ta “Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı ...
Belediye Kütahyaspor hücum hattını İsmail Düzgün ile güçlendirdi
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor hücum hattını İsmail Düzgün ile ...
Gediz’de Ali Osman Sunar güven tazeledi
YEREL HABERLER Gediz’de Ali Osman Sunar güven tazeledi
Uyuşturucu baskınında çalıntı malzemeler de ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu baskınında çalıntı malzemeler de ele ...
Elyaf sarma makinesine sıkışan işçi öldü
YEREL HABERLER Elyaf sarma makinesine sıkışan işçi öldü
Seyir halinde alev alan otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halinde alev alan otomobil yandı
Domaniç Kaymakamlığı'ndan kar, tipi ve buzlanma uyarısı
YEREL HABERLER Domaniç Kaymakamlığı'ndan kar, tipi ve buzlanma ...
Emet Mehmet Akif Ersoy İlkokul'una kütüphane
YEREL HABERLER Emet Mehmet Akif Ersoy İlkokul'una kütüphane
Bir yılda 505 yangına müdahale ettiler
YEREL HABERLER Bir yılda 505 yangına müdahale ettiler
Kütahya’da hibe desteği verilen işletmelerde dönem kontrolleri
YEREL HABERLER Kütahya’da hibe desteği verilen işletmelerde dönem ...
Rektör Kazım Uysal, Kütahya Genç İş Adamları Derneği ile buluştu
YEREL HABERLER Rektör Kazım Uysal, Kütahya Genç İş Adamları Derneği ...
Gediz’de iş makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Gediz’de iş makinesine sıkışan işçi feci şekilde can ...
Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu
Çalıştığı iş yerinden mazot çalıp sattığı iddia edilen şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çalıştığı iş yerinden mazot çalıp sattığı iddia ...
Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar göreve başladı
YEREL HABERLER Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar göreve ...
Hedef 2 bin kişiye istihdam sağlamak
YEREL HABERLER Hedef 2 bin kişiye istihdam sağlamak
Kütahya Domaniç'te kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Kütahya Domaniç'te kar, sürücülere zor anlar ...
Müdür Dündar: "Kütahya orman varlıkları açısından zengin bir il"
YEREL HABERLER Müdür Dündar: "Kütahya orman varlıkları açısından ...
64 vatandaşın talepleri dinlendi
YEREL HABERLER 64 vatandaşın talepleri dinlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.