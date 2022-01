DPÜ BAP’tan araştırmacılara önemli destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından, mevcut proje türlerinden Genel Araştırma Projeleri (GAP), Kariyer Başlangıç Projeleri (KBP), Hızlı Destek Projeleri (HZP), Tez Projeleri (TEZ) ve Bilimsel Etkinlik Projeleri (BEP)’ne verilen toplam destek miktarının yüzde 50 oranında arttırılmasına karar verildiği bildirildi.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, “Var olan proje türlerinden Genel Araştırma Projeleri (GAP), Kariyer Başlangıç Projeleri (KBP), Hızlı Destek Projeleri (HZP), Tez Projeleri (TEZ) ve Bilimsel Etkinlik Projeleri'ne (BEP) verilen toplam destek miktarı yüzde 50 oranında artırılacak. Bunun yanında proje türlerine Performans Tabanlı Proje Destekleri (PTP) adında yeni bir başlığı eklemiş bulunuyoruz. Buna göre TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu C puanı alarak desteklenmeyen projeler PTP başlığı altında başvuru yaparak değerlendirmeye alınacak ve bu projeler de DPÜ BAP tarafından desteklenebilecek” denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DPÜ BAP Komisyon Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez,” Hem DPÜ BAP çatısı altında proje öneren ve önermeyi hedefleyen hem de TÜBİTAK projelerine başvuran araştırmacılarımızın görüş, öneri ve isteklerini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucu DPÜ BAP olarak böyle önemli bir karar aldık. Ayrıca değerli akademisyenlerimizin bilimsel çıktılar ortaya koymak konusundaki istek ve arzularına destek olmanın verdiği gururu bir ileri basamağa taşımak noktasında kararlıyız. Verilen yeni destekler ile önümüzdeki yıllarda DPÜ’nin ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükseleceğine olan inancımız tam” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ BAP’ın gerek mevcut projelerin bütçesinde gittiği güncelleme, gerek ise TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu C puanı alan projeler konusunda oluşturduğu yeni proje türü kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



“Akademisyenlerimize desteğimiz artarak devam edecek”

Rektör Uysal, “Proje bütçelerinde yapılan bütçe güncellemesi ile akademisyenlerimizin çalışmalarını sürdürmek konusunda rahatlayacağına inanıyorum. Üniversite yönetimimizin, akademisyenlerimize hedefledikleri çalışmalara fon sağlamak noktasında destekleri hızla artarak devam etmekte ve edecek. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin değerli bilim insanlarının ülkemizin nadide bilimsel destek kuruluşu olan TÜBİTAK’a olan başvuruları oldukça önemli. Çeşitli sebeplerden dolayı projelerine destek alamayan ancak belirli bir düzeyin üzerinde olduğu için C puanı almaya hak kazanan akademisyenlerimize üniversite kaynakları ile destek vererek çalışmalarını gerçekleştirmenin önünü açmayı bilimsel araştırmalar açısından önemli bir adım olarak görüyorum” diye konuştu.

