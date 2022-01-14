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DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları kahvaltıda buluştu

İHA

DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları kahvaltıda buluştu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulunun hazırladığı ortak çalışmaları değerlendirme ve istişare toplantı etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Başkan Yardımcısı Yılmaz Özen ve Gediz Meslek Yüksekokulu akademik personeli katıldı.
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kavasoğlu, Gediz Meslek Yüksekokulundan Uygulamalı Bilimler Fakültesine görevlendirilen Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Uysal’a ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine geçen Öğretim Görevlisi İsmail Karabulut’a Yüksekokula katkılarından dolayı teşekkür etti.
Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya Tasarım Teknokent, Gediz Belediyesi ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Gediz’in, ülkemiz çapında önemli bir noktaya taşınması gerektiğini vurguladı.
Yerel Kalkınma Projeleri hakkında brifing veren Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, “Ülkemizin gelişmişlik seviyesine katkı sağlamak amacıyla, ortak proje geliştirmek ve sinerji oluşturmak üzere Gediz Meslek Yüksekokulu, Gediz Belediyesi ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile bölgenin potansiyeli dikkate alınarak, güçlü yanlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yüksek katma değerli ürünler geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ise “Yerel ve ulusal bağlamda üniversiteBelediye iş birliğinde sistematik yöntemlerle mevcut zenginlik ve birikimi kullanılabilir hale getirmek için uygun ortam oluşturma konusunda gerekli zemini hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

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