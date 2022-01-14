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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet Belediyesi ile Bor İşletmesi arasında 50 milyon TL'lik peşin su ön satış protokolü

İHA

Emet Belediyesi ile Bor İşletmesi arasında 50 milyon TL'lik peşin su ön satış protokolü

Eti Maden işletmelerine bağlı Emet Bor İşletmesi ile Emet Belediyesi arasında alt yapı ve kanalizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere 50 milyon TL'lik peşin su ön satış protokolü imzalandı.
Yapılan anlaşma ile daha önce Köprücek hattından su getirme adına Eti Maden ile yapılan ücretsiz su kullanımı sözleşmesi iptal edilerek yeni protokol geçerlilik kazandı.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer’inde katıldığı protokol imza töreninde Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Emet Bor İşletme Müdürü Bilal Ambar 50 milyon TL’lik peşin su satışı protokolünü imzaladılar. Protokol gereği Emet Bor İşletmesi Emet Belediyesinden 2 yıl içinde hak ediş ödemeleri ile peşin 50 milyon TL’lik su alışı gerçekleştirecek. Emet Belediyesi bu kaynağı alt yapı modernizasyonu ve Emet göledinden içme suyu getirme çalışmalarında kullanacak.
İller Bankasınca ihalesi yapılan ve değerlendirme sürecinde sona gelinen Emet alt yapı modernizasyonu ve Emet göledinden ilçeye içme suyu getirme çalışmalarına Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 milyon TL peşin su alarak destek sağlamış olacak.
İmza töreninde konuşan Emet Bor İşletme Müdürü Bilal Ambar, Emet ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla ihalesi yapılan alt yapı, içme suyu ve kanalizasyon hattı, Emet göledinden içme suyu getirme çalışmalarına desteğin yanı sıra işletmelerinin de su ihtiyaçlarının giderilmesi adına 50 milyon TL’lik peşin su alımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Müdür Ambar, 2 bin 450 kişiye doğrudan istihdam sağlayan Eti Maden İşletmelerinin 250 milyon dolarlık bor madeni satışı gerçekleştirdiğini ve bu satışta Emet ilçesinin de büyük katkısının olduğunu söyledi.

"130 milyon TL ye ulaşan alt yapı modernizasyonu"
İnsan odaklı ve insana dokunan çalışmaların her zaman içinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, yapılan protokol ile Emet halkının kısa sürede sağlıklı içme suyu ve modern alt yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.
Müdür Keleşer, Eti Maden olarak insanların hayatına dokunan onların yaşamını kolaylaştırıcı her türlü projeye destek olduklarını belirterek, protokolün Emet halkına hayırlı olması dileklerini iletti.
Emet ilçesinin 60 yıl önce yapılmış alt yapısını değiştirmek ve DSİ tarafından bölgeye yapılan Emet göledinden ilçeye içme suyu getirilmesi adına yapılan çalışmaları aktaran Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, halkın su ve alt yapı sorununu kalıcı çözme adına yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Başkan Doğan, 130 milyon TL ye ulaşan alt yapı modernizasyonu ve içme suyunda yarısının hibe yarısının ise İller Bankasından kredi kullanımı ile çözüleceğini, Eti maden işletmelerinin destekleri ile sürecin daha da hızlanacağını söyledi.
Doğan, ”Bu topraklar vakıf toprağı. Buraya yapılan hizmetler dualarla bereketlenerek döner. Genel Müdürümüz Keleşer’e hizmet için yola çıktığımızı ve alt yapı modernizasyonu adına çalışmalarımızı aktardık. Topraklarımızdaki borun kıymetini bildiklerini, bizlerin de Eti Madenin kıymetini bildiğimizi ifade ettik. Eti Maden İşletmelerinin bölgemize maddi ve manevi katkıları karşısında halkımızın duacısı olduklarını belirttik. Sağ olsunlar Genel Müdürümüz bu yolda bizlere çok büyük destek sağladılar. Bugünde imzaladığımız protokolle peşin su satışı ile Emet’imize ve Emet halkımıza verdikleri değeri en iyi şekilde gösterdiler. Kendilerine Emet halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Başkan Doğan, sürecin başından beri kendilerine destek veren ve yanlarında olan Emet kaymakamı Hasan Çiçek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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