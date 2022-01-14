Kütahya’da okul idarecilerine “Zaman Yönetimi” konulu seminer verildi

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Yönetici Akademisi" programı kapsamında okul idarecilerine "Zaman Yönetimi" konulu seminer verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz tarafından okul idarecilerine, "Zaman Yönetimi" konusunda bilgi verildi.

Programa, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Milli Eğitim Müdür Vekili Hamdi Sarıöz, Şube Müdürü Mustafa Topuz ve okul idarecileri katıldı.

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