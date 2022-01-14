Belediye Kütahyaspor hücum hattını İsmail Düzgün ile güçlendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Belediye Kütahyaspor’un hücum oyuncusu 30 yaşındaki İsmail Düzgün ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı bildirildi.

Sezonun başında 2. lig ekibi Velimeşespor’da oynayan tecrübeli oyuncu İsmail Düzgün hücumun üç bölgesinde de görev yapıyor. Düzgün, profesyonel kariyeri boyunca 239 maçta 65 kez fileleri havalandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.