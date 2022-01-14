Bir yılda 52 bin saatlik bağlantı

Kütahya'da, 'Akıllı şehir uygulamaları' kapsamında şehrin farklı noktalarına noktasına konuşlandırılan 24 WiFi istasyonları ile 2021 yılında ücretsiz olarak 20 bin cihazdan 52 bin saatlik bağlantı sağlandı.

18 tanesi kırsal mahallelerde olmak üzere toplamda 24 adet konuşlandırılan ücretsiz WiFi istasyonları ile akıllı şehir uygulamalarına önemli bir projeyi daha hayata geçirdik.

2021 yılında sadece kırsal mahallelerimizde yer alan 18 WiFi istasyonlarımızdan son üç ayda 12 bin cihaz bağlantısı sağlandı. Yine kırsal mahallelerimizde 32 bin saatlik bağlantı ile 6 Terabayt (TB)’lık veri kullanımı gerçekleşti.

Toplamda 24 WiFi istasyonlarımızdan bir yılda 20 bin cihazdan 52 bin saatlik bağlantı sağladı. Toplamda ise 13 TB’lik veri kullanımı gerçekleştirildi.

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