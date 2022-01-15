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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Teke, pazarcı esnafını ziyaret etti

İHA

Başkan Teke, pazarcı esnafını ziyaret etti

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yeni hizmete giren Kapalı Pazar yerinde pazarcı esnafını ziyaret etti.
Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte pazar esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Arif Teke, yeni pazar yerinin hizmete girmesinden dolayı pazarcı esnafının ve halkın hayır dualarını aldıklarını söyledi.
Teke, Kapalı Pazar yerinin yapımına emeği geçen herkese ilçe halkı adına teşekkür etti.

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