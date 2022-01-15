Kütahya'da kırağı güzelliği Soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kütahya'da etkili olan soğuk hava nedeniyle üzerleri kırağı tutan ağaçlar güzel bir görüntü oluşturdu.

Son 5 günde Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kentte bu sabah ağaç dallarında oluşan kırağı, güzel manzaraların oluşmasına vesile oldu. Ağaçları süsleyen beyaz tabaka Radar bölgesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kumarı Mahallesi Radar bölgesinde oturan vatandaşlar, çam, meşe ve ladin ağaçlarının kırağılı görüntüsünün, ayrı bir güzelliği de gözler önüne serdiğini ifade ettiler.

Kartpostallık görüntüler, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

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