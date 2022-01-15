Bir yılda bin 330 MWh elektrik üretimi gerçekleştirildi

Kütahya'da, Evliya Çelebi ve Şehzadeler Güneş Enerji Santrallerinde (GES) 820 KWh kurulu güç bulunduğu bildirildi. 2021 yılı içerisinde bin 330 MWh elektrik üretimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının her geçen gün önem kazandığı günümüzde Kütahya Belediyesi bünyesinde kurulu bulunan iki güneş enerji santrali ile daha temiz bir çevre ve enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor. Toplam 820 KWh kurulu güce sahip Evliya Çelebi ve Şehzadeler GES’de 2021 yılında 1330 MWh elektrik üretimi gerçekleştirildi. Gerçekleşen bu üretim ile 654,36 ton karbon ayak izi engellenmiş oldu. 2021 yılında üretilen 1330 KWh ile bin 592 adet fidan doğaya kazandırıldı" denildi.

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