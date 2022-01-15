Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışmalar masaya yatırıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü Birol Dündar’ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen ve Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Şube Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisi ve Bölge Müdürlüğü Hukuk Müşavirinin katıldığı toplantıda çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda tüm Şube Müdürleri kendi alanları ile ilgili konularda sunum gerçekleştirerek, program ve gerçekleşmeler hakkında bilgi verdiler.

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Bölge Müdürü Birol Dündar, ortaya konan hizmetler ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, 2022 yılında ekip olarak güzel ve başarılı çalışmalara imza atacaklarını dile getirdi.

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