Netcad eğitimi tamamlandı

Kütahya Belediyesi, Etüt Proje Müdürlüğü AB Dış İlişkiler ve Proje Birimi tarafından hazırlanan, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından fonlanan; Kütahya Belediyesi personeline Netcad eğitimi projesi tamamlandı.

Eğitime katılan personellerin imar planlama, imar uygulamaları, coğrafi bilgi sistemleri konularında bilgi ve donanımları artarak, kurumda yürüttükleri projelerde bu bilgi ve donanımları kullanabilecekler. Ayrıca eğitimden edindikleri tecrübe ile artık daha hızlı ve güvenilir projeler üretebilecek ve üretilen projeleri daha profesyonel bir biçimde kontrol edebilecekler.

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