Vali Ali Çelik, yolları inceledi

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Özel İdaresi ekip ve kaynaklarıyla yapımı devam eden Kumarı Mahallesi Pullar KöyüYaylababa Köyü yol ayrımında inceleme yaptı.

11,9 kilometre uzunluğundaki yolun 6,9 kilometresi sıcak asfalt, 3 kilometresi de altyapı güçlendirme, onarım ve güzergah değişikliği yapıldığını söyleyen Vali Çelik, yolun 2022’de tamamlanacağını söyledi.

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