Emet Tahtalı Mesire Alanı'nda kartpostallık kar manzaraları

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Kütahya’nın Emet ilçesi Yeniceköy Tahtalı Mesire Alanı'nda kar yağışı sonrasında Bungalov evleri ile çam ağaçlarının beyaza bürünmesi adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Kar yağışının durması ile birlikte Tahtalı göledi çevresindeki çam ağaçları ile Bungalov evlerinin üzerinin beyaz örtü ile kaplanması sonucu seyrine doyum olmayan eşsiz kartpostallık manzaralar oluştu.

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