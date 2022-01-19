Yurt öğrencilerinden şehit annesine ziyaret

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Kütahya’nın Emet ilçesinde yurtta kalan öğrenciler şehit asker Ahmet Asan'ın annesini ve mezarını ziyaret ettiler

Emet Yurdu öğrencileri geçen yıl Mayıs ayında Yıldırım Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın annesi Havva Asan’ı evinde ziyaret edip hayır duasını aldılar. Öğrenciler daha sonra Ahmet Asan'ın ilçedeki kabri başında dua ettiler.

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