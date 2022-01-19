Tavşanlı'da spor güvenlik toplantısı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde spor güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Tavşanlı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun doğrultusunda 2021 2022 Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 3. Grup'ta mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitspor'un Ada Stadında 2022 yılındaki içerisinde yapacağı müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri ile ilçede yapılacak olan her türlü spor dalları müsabakalarında alınacak olan güvenlik tedbirleri karara bağlandı.

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