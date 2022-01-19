Güvercin soğuk havaya dayanamadı Haber çalışması yapan muhabir, vatandaşlarla röportaj yaparken ilginç bir olay yaşandı. Olumsuz hava şartları sebebiyle çatıdan düşerek yaralanan güvercin tedavi ettirilerek tekrar doğaya salındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şiddetli soğuklar nedeniyle çatıdan düşerek yaralanan güvencin duyarlı bir vatandaş tarafından tedavi ettirildi.

Tavşanlı ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebi ile haber çalışması yapan bir muhabir, vatandaşlarla röportaj yaparken ilginç bir olay yaşandı. Röportaj sırasında çatıdan düşen güvencin yaralandı. İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, yaralı güvencini veterinere götürerek tedavisini yaptırdı.

Kanadından yaralanan güvercini tedavi eden Veteriner Hekim Mustafa Sevilmiş, "İklim koşulları değiştiğinden dolayı sokak hayvanlarımız şu an aç. Tarım Orman Müdürlüğümüz yabani hayvanlar için gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor ama sokaktaki canlılarımız kediler, köpekler, kumrular, güvercinler veyahut evden kaçan muhabbet kuşları bakıma ihtiyaç duyuyor. Bunun için evlerimizin önlerine su ve yem koyabiliriz. Ancak sokakta bu günlerde sularının donmasından dolayı günlük ilave edilmeli. Sokak hayvanlarının vücut ısılarının normal gelmesi için beslenmesi gerekiyor. Yoksa bu soğuk havalar ölüme sebebiyet verebiliyor. Vatandaş olarak duyarlı olmamız gerekiyor. Ayaklardan soğuk alan sokak canlıları katalepsiye yani kas sertliğine gitmeye başlıyor. Bunun için yapmamız gereken şey duyarlı olmak. Bir kap yem bir kap su bir can demektir" diye konuştu.

Güvercin, tedevi sonrası tekrar doğaya salındı.

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