Kütahya’da Kırsal Kalkınma projelerinin kontrolleri devam ediyor

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 11, 12 ve 13. Etapta Bakanlıkça desteklenen işletmelerin kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünce KKYDP 11, 12 ve 13. Etapta Bakanlık tarafından desteklenen Merkez İlçe ve Tavşanlı ilçesindeki hayvansal ürün işleme ve paketleme, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve hayvancılık makine ve ekipmanları işletmelerinin dönem kontrolleri yapılarak yeni etap projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

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