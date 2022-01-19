Simav MTAL öğrencileri daha geniş iş imkanı bulacak

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Kütahya’nın Simav ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen “Kütahya Yenilikçi Anlayışla Nitelikli İş Gücü Yetiştiriyor” isimli proje ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanına yeni nesil atölye kurulduğu bildirildi.

Simav MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanında eğitim kalitesini arttırmak, atölye donanımını iyileştirmek amacıyla hazırlanan proje ile öğrencilerin yeni nesil teknolojik cihazlarla kendilerini geliştirmeleri ve günümüz teknolojisine uyum sağlayarak daha geniş iş imkanı bulmaları hedeflendi.

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