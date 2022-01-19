Kütahya'da kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte saha çalışmalarını başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 8 bıçaklı kamyon, 10 kepçe, 4 greyder, 6 el ekibi ve 2 yükleyici loader olmak üzere toplam iki vardiyada 112 ekip sahadaki kar küreme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diğer taraftan Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin farklı noktalarında 40 kişiden oluşan 5 ekip küreme işlemlerini yaparken, 6 kişiden oluşan 3 ekip ise merdivenli sokaklar, araçların giremediği sokak ve caddeler, kaldırımlar, alt geçitlerin giriş ve çıkışlarında elle tuzlama çalışmalarına devam ettiriyor.

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