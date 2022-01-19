Kütahya’da 'tefeci' operasyonu

Kütahya’da 'tefecilik' yaptığı iddia edilen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu il merkezinde ikamet eden A. Ç. isimli şahsın tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı bilgileri elde edilmesi üzerine yaklaşık 4 ay süreyle yapılan çalışmada, A. Ç. isimli şahsın 9 faklı müşteki şahsa toplamda, 1 Milyon TL civarında araç, altın ve nakit para verdiği, karşılığında müştekilerden aylık faiz istediği, verdiği para karşılığında bazı müştekilerden telefon, tablet ve benzeri emanet eşya aldığı, bazı müştekilerin gayrimenkullerine ipotek uyguladığı anlaşıldı. A. Ç. isimli şahsın il merkezindeki ikamet adresinde yapılan aramada, müştekilere ait 420 bin TL tutarında 1 adet senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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