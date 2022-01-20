Kütahya’da okullara 1 gün kar tatili

Kütahya’da kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ”Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

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