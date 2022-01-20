Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmesine göre, Kütahya'da soğuk hava etkili olacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan

itibaren (22 Ocak 022 Cumartesi) Kütahya ilimiz genelinde etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta başında (24 Ocak 2022 Pazartesi) Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk havanın etkisi ile de Kütahya ilimizin genelinde aşırı soğuk hava koşullarının

görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

Kütahya'da hava sıcaklığının cuma eksi 3, cumartesi eksi 4 ve pazar günü de eksi 5 derece olması tahmin ediliyor.

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