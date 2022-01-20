Başkan Ceyhun: “Kütahya'da seramik üretimi 5 bin yıldır sürüyor”

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Seyitömer beldesinde yapılan kurtarma kazılarının Kütahya'da seramik üretiminin kesintisiz 5 bin yıldır sürdüğünün bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kütahya'nın çini, seramik ve porselenin başkenti olduğuna vurgu yapan İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Buradaki seramik üretimi günlük ihtiyaçları ve bölgenin ihtiyaçlarını çok aşan, uzak bölgelere satış yapılan büyük imalathanelere işaret ediyor. Dünyanın hiç bir bölgesinde bu kadar uzun süreli bir üretimin devamlılığı görmek zordur. Kütahya’mız bu konuda da çok ayrı bir noktada duruyor. 5 bin yıllık süreç Kütahya'nın aslında ekonomik açıdan tarih boyunca potansiyelini gösteriyor" dedi.

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