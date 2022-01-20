Emet’te çıkan yangında 500 balya saman kül oldu

Kütahya’nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde inşaat halindeki binanın zemin katında çıkan yangın sonucu 500 balya saman yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürpınar köyünde dün gece yarısı saat 03.15 sıralarında Ali Akça’ya ait inşaat halindeki binanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, ihbar üzerine olay yerine gelen Emet ve Hisarcık Belediyesi ile Emet Bor İşletmesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın binaya zarar vermeden söndürüldü. Yangın sonucu binanın zemin ve 1. katında bulunan odunlar ile yaklaşık 500 saman balyası yandı.

Yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri yanan binada incelemelerde bulundu. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

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