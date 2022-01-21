Simav Fen Lisesi binası KSBÜ'ye tahsis edildi

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Simav Fen Lisesi binası, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na tahsis edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgide, “Kütahya İli, Simav İlçesi, Yeni Mahallede bulunan 812 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna eğitim amacıyla kullanılmak üzere KSBÜ Rektörlüğüne tahsisi uygun görülmüştür” denildi.

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