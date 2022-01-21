Beyin damar hastalıklarında başarılı operasyonlar

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Beyin ve Sinir Cerrahi, Nöroloji ile Radyasyon Onkolojisi klinikleri, 'multidisipliner yaklaşımla' beyin damar hastalıkları konusunda başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

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