Hisarcık’ta trafik kazası: 1 yaralı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin gizli buzlanma nedeniyle takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, HisarcıkEmet çevreyolunun 1. Kilometresinde meydana geldi. Cihan G. idaresindeki 43 ACH 008 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada yaralanan sürücü Cihan G. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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