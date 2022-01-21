Anadolu Lisesi'nde “Duvarlar Konuşuyor” projesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen EGEP projesi kapsamında Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde “Duvarlar Konuşuyor” projesi hayata geçirildi.

Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Recep Kocalar’ın yürüttüğü "Konuşan Duvarlar" projesi kapsamında “Şiir Koridoru” açıldı.

11/A sınıfından 7 öğrencinin 5 günlük çalışması ile okulun kantinine inen merdiven duvarları şiir ve kısa özlü yazılar yazılarak konuşan duvarlar haline getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.