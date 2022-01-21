Tavşanlı DKMP Şefliği'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması

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Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nce (DKMP) Çatak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını destekleme amaçlı yemleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Tavşanlı DKMP Şefliğinden yapılan açıklamada, ”Tavşanlı, Emet ve Simav sınırları içinde bulunan Şefliğimiz sorumluluk alanı içinde bulunan Çatak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını destekleme amaçlı yemleme çalışması yapılmıştır. Sahalarımızda yemleme çalışmaları kar yağışının devam ettiği kış mevsimi süresince devam edecektir. Yemleme çalışmalarında şeflik personelimiz tüm zorluklarla baş etmeye çalışmaktadır. Yemleme çalışmaları esnasında kara saplanan aracımızı bölgede bulunan Çaldibi Köy Muhtarı Oktay Üstün desteğiyle kurtardık ve yemleme çalışmalarına devam ettik” denildi.

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