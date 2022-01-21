Kütahya´da 3 katlı ahşap bina yandı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da 3 katlı ahşap bina, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Saray Mahallesi Firaki Sokak´ta Şefik Temizyürek´e (54) ait 3 katlı ahşap evde, gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Şefik Temizyürek ile Ali Rıza Daban (61), dışarı çıkıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede tüm binayı sardı. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin yandaki diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, 1 saatlik çalışmasıyla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında bina, kullanılmaz hale geldi.

Aynı sokakta oturan Muhammet Gholami, büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Uyandığımızda alevler komple binayı sarmıştı. Korktuk. Polisleri arayacaktık. Bir baktık polisler gelmiş zaten. Ondan sonra itfaiye geldi. Rüzgardan dolayı alevler daha da fazlalaştı. Ben baya korktum" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri sobadan çıktığı sanılan yangının kesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-01-21 11:57:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.