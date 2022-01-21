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Kütahya’da okullara yarım gün kar tatili

İHA

Kütahya’da okullara yarım gün kar tatili

Kütahya’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün öğleden sonra ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ”İlimizde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda Halk Eğitim Merkezlerinin her türlü kurslarında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 21 Ocak 2022 Cuma günü öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi” denildi.

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