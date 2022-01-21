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Kütahya'da iki katlı ahşap evde yangın

İHA

Kütahya'daki yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da iki katlı ahşap evde yangın

Kütahya'daki yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde Şefik Temizyürek'in oturduğu evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa süre içerisinde büyüyen yangın itfaiye ekiplerince bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
İki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla alakalı soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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